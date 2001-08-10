Новая детская площадка появится в селе Восток благодаря программе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Восток приступили к благоустройству детской площадки по улице Гагарина, 10. Новая площадка появится на месте старой игровой зоны, которая требовала замены. На месте старого изношенного оборудования подрядная организация установит новый детский комплекс с качелями, горкой и турниками. Рядом с комплексом установят скамейки и урны, также выполнят устройство безопасного резинового покрытия и ограждения площадки. Завершить работы планируется до середины октября.

Проект стал победителем программы по развитию инициативного бюджетирования в Сахалинской области. Жители самостоятельно приняли решение о том, что этот объект необходимо благоустроить на территории населенного пункта. Собрания прошли в 2024 году. В 2025 году из областного бюджета было выделено финансирование. Всего на территории Поронайского района в этом году реализуется 10 проектов в рамках малого инициативного бюджетирования.

Проект по поддержке местных инициатив стартовал в Сахалинской области в 2017 году. Его реализуют в малых и средних населенных пунктах, преимущественно сельского типа. Он призван решить базовые социальные проблемы местного уровня. Деньги на инициативы поступают из средств областного и муниципального бюджетов, а также из вложений граждан и местного бизнеса. Жители населенных пунктов сами решают, что следует сделать на эти средства. По мнению Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, такой подход позволяет решать местные проблемы, которые более всего волнуют жителей островов.