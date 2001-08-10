18:07, | Новости общества Сахалина и Курил
Новая детская площадка появится в селе Восток благодаря программе "Инициативное бюджетирование"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Восток приступили к благоустройству детской площадки по улице Гагарина, 10. Новая площадка появится на месте старой игровой зоны, которая требовала замены. На месте старого изношенного оборудования подрядная организация установит новый детский комплекс с качелями, горкой и турниками. Рядом с комплексом установят скамейки и урны, также выполнят устройство безопасного резинового покрытия и ограждения площадки. Завершить работы планируется до середины октября.
Проект стал победителем программы по развитию инициативного бюджетирования в Сахалинской области. Жители самостоятельно приняли решение о том, что этот объект необходимо благоустроить на территории населенного пункта. Собрания прошли в 2024 году. В 2025 году из областного бюджета было выделено финансирование. Всего на территории Поронайского района в этом году реализуется 10 проектов в рамках малого инициативного бюджетирования.
Проект по поддержке местных инициатив стартовал в Сахалинской области в 2017 году. Его реализуют в малых и средних населенных пунктах, преимущественно сельского типа. Он призван решить базовые социальные проблемы местного уровня. Деньги на инициативы поступают из средств областного и муниципального бюджетов, а также из вложений граждан и местного бизнеса. Жители населенных пунктов сами решают, что следует сделать на эти средства. По мнению Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, такой подход позволяет решать местные проблемы, которые более всего волнуют жителей островов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:58 19 Сентября Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам СВО построить карьеру в органах власти
15:02 18 Сентября Сахалинец купил автомобиль, пообещав расплатиться частями, а потом продал машину и исчез
16:37 19 Сентября В Северо-Курильском районе ожидается сильный дождь
10:23 22 Сентября Сахалинские ветераны СВО получат право на санаторно-курортное лечение
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
15:25 27 Августа Комиссия по делам несовершеннолетних Южно-Сахалинска разобрала инцидент в Луговом
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
Выбор редакции
- 14:48 Вчера В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
- 10:25 Вчера Ремонт Хабаровской в Южно-Сахалинске планируют завершить до 15 октября
- 10:05 23 Сентября Более 2200 сахалинских семей получили ежемесячную выплату из материнского капитала с начала года
- 10:23 22 Сентября Сахалинские ветераны СВО получат право на санаторно-курортное лечение
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?