В парке Южно-Сахалинска открывается новая зона батутов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городской парк закрывает летний сезон и активно готовится к обновлению развлекательного оборудования в рамках концепции развития. Вместе с тем, здесь продолжают открываться новые современные спортивно-развлекательные тренажерные площадки. В пятницу, 26 сентября, начнет работать зона для прыжков на батутах, она будет доступна бесплатно. Новый спортивный объект расположен на стадионе «Космос», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Накануне запуска новую спортивную площадку осмотрел мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

- Сегодня мы осмотрели оборудование. Это современные спортивно-развлекательные тренажеры высокого класса. Та линия, которую проводит наш губернатор Валерий Игоревич Лимаренко по формированию в областном центре инфраструктуры для активного отдыха, активно поддерживается и администрацией города. Много жителей нацелены на здоровый и спортивный образ жизни, и новый объект прекрасно вписываются в эту концепцию. Уверен, что южносахалинцы оценят новые тренажеры, - отметил Сергей Надсадин.

Новый батутный комплекс будет доступен к посещению уже в эту пятницу. Пользоваться им можно начиная с 14 лет. Расписание работы батутов будет опубликовано в телеграм-канале парка.