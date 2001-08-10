В парке Южно-Сахалинска открывается новая зона батутов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Городской парк закрывает летний сезон и активно готовится к обновлению развлекательного оборудования в рамках концепции развития. Вместе с тем, здесь продолжают открываться новые современные спортивно-развлекательные тренажерные площадки. В пятницу, 26 сентября, начнет работать зона для прыжков на батутах, она будет доступна бесплатно. Новый спортивный объект расположен на стадионе «Космос», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Накануне запуска новую спортивную площадку осмотрел мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
- Сегодня мы осмотрели оборудование. Это современные спортивно-развлекательные тренажеры высокого класса. Та линия, которую проводит наш губернатор Валерий Игоревич Лимаренко по формированию в областном центре инфраструктуры для активного отдыха, активно поддерживается и администрацией города. Много жителей нацелены на здоровый и спортивный образ жизни, и новый объект прекрасно вписываются в эту концепцию. Уверен, что южносахалинцы оценят новые тренажеры, - отметил Сергей Надсадин.
Новый батутный комплекс будет доступен к посещению уже в эту пятницу. Пользоваться им можно начиная с 14 лет. Расписание работы батутов будет опубликовано в телеграм-канале парка.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:58 19 Сентября Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам СВО построить карьеру в органах власти
15:02 18 Сентября Сахалинец купил автомобиль, пообещав расплатиться частями, а потом продал машину и исчез
16:37 19 Сентября В Северо-Курильском районе ожидается сильный дождь
10:23 22 Сентября Сахалинские ветераны СВО получат право на санаторно-курортное лечение
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
15:25 27 Августа Комиссия по делам несовершеннолетних Южно-Сахалинска разобрала инцидент в Луговом
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
Выбор редакции
- 14:48 Вчера В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
- 10:25 Вчера Ремонт Хабаровской в Южно-Сахалинске планируют завершить до 15 октября
- 10:05 23 Сентября Более 2200 сахалинских семей получили ежемесячную выплату из материнского капитала с начала года
- 10:23 22 Сентября Сахалинские ветераны СВО получат право на санаторно-курортное лечение
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?