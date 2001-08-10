С начала года в Южно-Сахалинске к газовым сетям уже подключено более 630 домовладений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всего с момента запуска программы газ пришёл почти к 13 000 абонентов. В городе продолжается масштабная работа по строительству газораспределительных сетей, закончены работы в следующих районах:
- переулки Березовый, Рябиновый и Ягодный во Владимировке, западные жилые районы;
- квадрат улиц Емельянова, Ленина и Гвардейская и жд-дороги (так называемый третий промышленный комплекс);
- территория за микрорайоном «Орбита» (переулок Хвойный), за «Панорамой» - улица Дальневосточная;
- район Ласточки (бульвар Зелёный и улица Кленовая).
По информации ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск», подать газ в построенные сети планируется уже до конца этого года. Первыми смогут воспользоваться «голубым топливом» жители, которые уже подготовили свои домовладения к его приему. Тем, кто этого еще не сделал, рекомендуется начать подготовительные работы. Соответственно, призываем всех граждан, кто еще не подготовил домовладения в данных районах, приступить к подготовке, - отмктил начальник отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска Александр Комлев.
Для граждан действуют меры поддержки. Компенсация за строительно-монтажные работы составляет 180 тысяч рублей. Отдельным категориям граждан предусмотрена компенсация до 65 тысяч рублей на приобретение газового оборудования, ее размер возрос в августе текущего года, рассказали ТИА "Острова" в городмкой администрации.
Напомним, активно и поэтапно работы по газификации продолжаются во Владимировке с разбитием на несколько этапов. По информации компании «Газпром», завершение ряда объектов планируется до конца года, о чем население будет проинформировано.
Получить консультацию о догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Также подробная информация размещена на официальном сайте администрации города.
Губернатор региона Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин уделяют особое внимание обеспечению частных домов доступным и экологичным топливом. Газификация не только делает проживание комфортнее и помогает сэкономить семейный бюджет, но и улучшает экологию городского округа.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:58 19 Сентября Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам СВО построить карьеру в органах власти
15:02 18 Сентября Сахалинец купил автомобиль, пообещав расплатиться частями, а потом продал машину и исчез
16:37 19 Сентября В Северо-Курильском районе ожидается сильный дождь
10:23 22 Сентября Сахалинские ветераны СВО получат право на санаторно-курортное лечение
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
15:25 27 Августа Комиссия по делам несовершеннолетних Южно-Сахалинска разобрала инцидент в Луговом
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
Выбор редакции
- 14:48 Вчера В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
- 10:25 Вчера Ремонт Хабаровской в Южно-Сахалинске планируют завершить до 15 октября
- 10:05 23 Сентября Более 2200 сахалинских семей получили ежемесячную выплату из материнского капитала с начала года
- 10:23 22 Сентября Сахалинские ветераны СВО получат право на санаторно-курортное лечение
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?