С начала года в Южно-Сахалинске к газовым сетям уже подключено более 630 домовладений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всего с момента запуска программы газ пришёл почти к 13 000 абонентов. В городе продолжается масштабная работа по строительству газораспределительных сетей, закончены работы в следующих районах:

- переулки Березовый, Рябиновый и Ягодный во Владимировке, западные жилые районы;

- квадрат улиц Емельянова, Ленина и Гвардейская и жд-дороги (так называемый третий промышленный комплекс);

- территория за микрорайоном «Орбита» (переулок Хвойный), за «Панорамой» - улица Дальневосточная;

- район Ласточки (бульвар Зелёный и улица Кленовая).

По информации ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск», подать газ в построенные сети планируется уже до конца этого года. Первыми смогут воспользоваться «голубым топливом» жители, которые уже подготовили свои домовладения к его приему. Тем, кто этого еще не сделал, рекомендуется начать подготовительные работы. Соответственно, призываем всех граждан, кто еще не подготовил домовладения в данных районах, приступить к подготовке, - отмктил начальник отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска Александр Комлев.

Для граждан действуют меры поддержки. Компенсация за строительно-монтажные работы составляет 180 тысяч рублей. Отдельным категориям граждан предусмотрена компенсация до 65 тысяч рублей на приобретение газового оборудования, ее размер возрос в августе текущего года, рассказали ТИА "Острова" в городмкой администрации.

Напомним, активно и поэтапно работы по газификации продолжаются во Владимировке с разбитием на несколько этапов. По информации компании «Газпром», завершение ряда объектов планируется до конца года, о чем население будет проинформировано.

Получить консультацию о догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Также подробная информация размещена на официальном сайте администрации города.

Губернатор региона Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин уделяют особое внимание обеспечению частных домов доступным и экологичным топливом. Газификация не только делает проживание комфортнее и помогает сэкономить семейный бюджет, но и улучшает экологию городского округа.