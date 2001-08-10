Управляющие компании Южно-Сахалинска отремонтировали 17 подъездов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управляющие компании Южно-Сахалинска активно проводят текущий ремонт в подъездах многоквартирных домов, финансируя работы за счет собственных средств. Жители не просто принимают результаты благоустройства, а самостоятельно украшают обновленные пространства, развивая инициативу губернаторского конкурса на лучший подъезд.

УК «ЖЭУ-2» с начала 2025 года уже привела в порядок 13 подъездов в различных домах города. На этой неделе компания завершила работы в четырех подъездах дома по улице Чехова, где выполнила побелку, покраску, замену почтовых ящиков и ремонт входных дверей.

Старшая по дому Татьяна Анисимова рассказала, что жители давно ожидали эти работы и решили творчески подойти к оформлению обновленных помещений. Как сообщает ТИА "Острова" в городской администрации, активные жители украсили первый подъезд изображениями маков, продолжив традицию трехлетней давности, когда их четвертый подъезд победил в губернаторском конкурсе и получил личную похвалу от Валерия Лимаренко.

Параллельно УК «ЖЭУ-2» продолжает текущий ремонт в двух подъездах дома по адресу ул. Мира, 178. Масштабная работа по благоустройству подъездов является важным направлением программы «Забота. Защита. Уважение», которую запустил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и поддержал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.