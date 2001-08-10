Годовая инфляция в Сахалинской области снизилась до 8,6% по итогам августа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Годовая инфляция в Сахалинской области по итогам августа 2025 года замедлилась до 8,6%. Ключевой интригой месяца стало общее снижение потребительских цен на 0,5% по сравнению с июлем, что произошло впервые за длительный период.

По данным Росстата, в августе островной регион вошел в фазу сезонного снижения цен. Наибольшее влияние на статистику оказало подешевение услуг, а также незначительный рост стоимости непродовольственных товаров. Цены на продукты питания демонстрировали умеренную динамику.

Снижение цен на овощи и услуги имеет сезонный характер. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинского отделения Банка России, на прилавки начали поступать овощи нового урожая с местных сельхозпредприятий и личных хозяйств, что увеличило предложение и снизило стоимость. Одновременно сократился спрос на туристические услуги, включая туры на Черноморское побережье и в зарубежные направления.

В целом по России годовая инфляция в августе снизилась до 8,1%. Дальневосточное ГУ Банка России подтверждает намерение поддерживать жесткие денежно-кредитные условия для возвращения инфляции к целевым 4% в 2026 году. Текущая динамика на Сахалине соответствует общероссийскому тренду замедления роста цен.