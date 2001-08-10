В Южно-Сахалинске усилили сеть мобильного интернета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ - Цифровая экосистема МТС завершила очередной этап модернизации сети мобильной связи в Сахалинской области. Компания провела в Южно-Сахалинске рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE, что позволило расширить емкость сети и увеличить скорость мобильного интернета в областном центре в среднем на 35%.
Масштабная модернизация сети затронула более 80% базовых станций МТС в Южно-Сахалинске - все они переведены на современный стандарт связи четвертого поколения. Это позволило ускорить передачу данных на территории города и обеспечить высокую скорость мобильного интернета даже во время пиковых нагрузок на сеть.
В зону улучшения качества связи попали центральные улицы Южно-Сахалинска, жилые микрорайоны и пригороды островной столицы - Троицкое и Новотроицкое. Новые скорости интернета позволяют сахалинцам и туристам с комфортом использовать банковские приложения и маркетплейсы, общаться и загружать видео в мессенджерах, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, а также удаленно учиться и работать.
"Мы продолжаем масштабный проект по рефармингу сети в Сахалинской области - в этом году он затронул Южно-Сахалинск и Корсаков. Областной столице мы уделяем особое внимание - это большой город с постоянно растущим объемом потребления цифровых услуг. Проведенная модернизация позволит обеспечить более высокие скорости мобильного интернета. Кроме того, обновленная телеком-инфраструктура поможет эффективнее развивать на территории города инновационные цифровые решения - видеоаналитику, интернет вещей и облачные технологии для корпоративных клиентов", - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
