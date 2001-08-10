Ремонт Хабаровской в Южно-Сахалинске планируют завершить до 15 октября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Капитальный ремонт на одной из ключевых магистралей Южно-Сахалинска - улице Хабаровской - приближается к завершению. Мэр города Сергей Надсадин лично проверил ход работ и подтвердил, что укладка асфальта на всех участках должна завершиться до 15 октября.
Градоначальник отметил, что подрядная организация в целом справляется с поставленными задачами. Ранее, 1 сентября, движение транспорта открыли на отремонтированном участке от Комсомольской до Леонова. Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии, на других отрезках ремонт продолжается, так как потребовалось выполнить дополнительные работы и скорректировать проект.
На сегодняшний день строители уже завершили укладку асфальтобетонного покрытия и тротуарной плитки на участке от Комсомольской до Физкультурной, где сейчас обустраивают парковочные карманы. На отрезке от Физкультурной до улицы Мира рабочие заканчивают переукладывать инженерные коммуникации и формировать дорожное основание для будущего асфальта.
Сергей Надсадин подчеркнул, что завершение асфальтирования до середины октября является критически важным сроком. Это позволит до наступления устойчивых заморозков в плановом режиме и без риска для качества продолжить благоустройство: установку бордюров, укладку плитки и нанесение дорожной разметки. Работы в пешеходной зоне можно вести и при пониженных температурах. Глава города держит сроки и качество выполнения работ на личном контроле.
