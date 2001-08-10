Жители Сахалина могут получить компенсацию за твердое топливо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине стартовал новый отопительный сезон, и жители региона, чьи дома не подключены к газовой или центральной отопительной системе, могут получить денежную выплату на покупку топлива авансом. Оформить заявку на компенсацию для приобретения угля или дров теперь можно в цифровом формате через единый сервис.

Данную меру поддержки для островитян по поручению губернатора Валерия Лимаренко предоставляет министерство социальной защиты Сахалинской области. Выплата носит единовременный характер, и получить ее можно как по уже понесенным расходам, так и на предстоящую закупку топлива с использованием социального счета. Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве соцзащиты, с января 2025 года льготники подают заявки через личный кабинет в сервисе "Меры поддержки в электронной форме", авторизуясь с помощью учетной записи портала "Госуслуги".

Для заполнения электронной заявки необходимо выбрать вид топлива - уголь или дрова, указать адрес доставки и выбрать поставщика из предложенного списка. Система автоматически рассчитает стоимость одной тонны топлива сверх установленной субсидируемой нормы, которую получателю предстоит оплатить самостоятельно. После проверки введенных данных и номеров СНИЛС и заявки нужно отправить заявку, которая напрямую поступает в Центр социальной поддержки области. Отслеживать статус рассмотрения можно в разделе "активные заявки" личного кабинета.

После одобрения заявления получатель обращается к выбранному поставщику, чтобы доплатить свою часть стоимости и согласовать время доставки топлива по указанному адресу. При визите к поставщику необходимо иметь при себе паспорт и телефон с номером, к которому привязана учетная запись "Госуслуг". Как подчеркнула министр социальной защиты региона Ольга Орлова, выкупать весь объем топлива сразу необязательно - можно заказывать его частями в течение всего отопительного периода, который длится с 1 августа по 31 июля. Норма компенсации составляет до 9 тонн угля или 16 кубометров дров на одно домохозяйство. Учет оплаченного топлива система ведет автоматически в личном кабинете.