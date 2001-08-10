Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка оружия, показательные выступления кинологов, кинопоказы, лекции по нутрициологии, мастер-классы по публичным выступлениям: объявлена городская программа Всероссийского молодежного форума «ОстроVа».

Жители и гости Южно-Сахалинска смогут посетить открытые мастер-классы, показы кинофильмов, выставки и лекции. Мероприятия пройдут с 28 сентября по 4 октября на площадках скверов «Симфония» и «Восточный».

Во время проведения Всероссийского молодежного форума «ОстроVа», организованного платформой Росмолодежь.Форумы, пройдет насыщенная культурная и образовательная программа. Открытие состоится 28 сентября в 16:30. Гостям будут представлены экспозиции местных дизайнеров, ярмарка сувениров, фотовыставка. В 18:30 начнется торжественное открытие форума с участием творческих коллективов региона.

В 19:45 в сквере «Восточный» (Коммунистический проспект, 33) состоится премьера серии документальных фильмов «Фронтовая редакция: корреспонденты Великой Отечественной войны».

29 сентября Центр ВОИН представит серию мероприятий: в 15:30 в Малом черном зале Точки кипения («Коммунистический проспект, 33») пройдет лекция «Культурный суверенитет России и роль военно-патриотического воспитания молодежи в современных условиях». В 15:30 в Большом зале Точки кипения организация «Будь готов!» проведет лекцию «Проект по военно-спортивной подготовке населения Сахалинской области «Будь готов»: цели и задачи на примере г. Южно-Сахалинск».

С 16:30 на территории сквера «Восточный» (Коммунистический проспект, 33) откроется интерактивная площадка Центра «ВОИН», где пройдет всероссийская акция «Спасибо, что мы вместе». Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по огневой подготовке, преодолеть полосу препятствий, освоить тактическую медицину, научиться основам управления беспилотниками с использованием симуляторов полета.

Руководитель городской программы форума «ОстроVа», руководитель трека «Креативные индустрии» Наталья Журавлёва подчеркивает уникальность программы: «Это особенное мероприятие, поскольку ни один другой форум в стране не предлагает столь обширную программу дополнительных мероприятий для жителей и гостей региона. Здесь предусмотрены как образовательные события, так и развлечения. Мастер-классы будут проходить в «Точке кипения», расписание доступно на официальном сайте форума. Центральная площадка проведения мероприятий — «Городская симфония».

30 сентября в «Точке кипения» состоятся лекции от Росмолодежи и Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова о донорстве крови. Вечером запланирован кинопоказ.

1 октября участники смогут встретиться с многодетной матерью Анастасией Лантушенко, автором семейного опыта успешного совмещения карьеры и семьи. Специалист по семейному отдыху Анастасия Андронова расскажет, как начать собственный бизнес в период материнства. Мария Михеева проведет мастер-класс по искусству публичных выступлений.

2 октября на площадке «Точка кипения» выступит заместитель секретаря Министерства иностранных дел России Лилия Ромадан с темой «Молодежная дипломатия: как представлять Россию в мире». Будет также представлен концерт представителей МВД, организованы показательные выступления кинологических подразделений, организована экспозиция специальной техники и вооружения. Более подробное расписание опубликовано на сайте форума.

Напомним, Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.Форумы состоится с 28 сентября по 5 октября. Главная цель форума — объединение талантливой молодёжи, развитие лидерства и инновационного потенциала, содействие формированию активного гражданского общества среди молодого поколения, профессиональное развитие, построение карьеры на территории Дальнего Востока.

Всего на форуме планируется собрать около 620 человек, включая волонтёров, экспертов и представителей региональных властей. Мероприятие проводится по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».