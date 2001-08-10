Объявлена городская программа Всероссийского молодежного форума "ОстроVа"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выставка оружия, показательные выступления кинологов, кинопоказы, лекции по нутрициологии, мастер-классы по публичным выступлениям: объявлена городская программа Всероссийского молодежного форума «ОстроVа».
Жители и гости Южно-Сахалинска смогут посетить открытые мастер-классы, показы кинофильмов, выставки и лекции. Мероприятия пройдут с 28 сентября по 4 октября на площадках скверов «Симфония» и «Восточный».
Во время проведения Всероссийского молодежного форума «ОстроVа», организованного платформой Росмолодежь.Форумы, пройдет насыщенная культурная и образовательная программа. Открытие состоится 28 сентября в 16:30. Гостям будут представлены экспозиции местных дизайнеров, ярмарка сувениров, фотовыставка. В 18:30 начнется торжественное открытие форума с участием творческих коллективов региона.
В 19:45 в сквере «Восточный» (Коммунистический проспект, 33) состоится премьера серии документальных фильмов «Фронтовая редакция: корреспонденты Великой Отечественной войны».
29 сентября Центр ВОИН представит серию мероприятий: в 15:30 в Малом черном зале Точки кипения («Коммунистический проспект, 33») пройдет лекция «Культурный суверенитет России и роль военно-патриотического воспитания молодежи в современных условиях». В 15:30 в Большом зале Точки кипения организация «Будь готов!» проведет лекцию «Проект по военно-спортивной подготовке населения Сахалинской области «Будь готов»: цели и задачи на примере г. Южно-Сахалинск».
С 16:30 на территории сквера «Восточный» (Коммунистический проспект, 33) откроется интерактивная площадка Центра «ВОИН», где пройдет всероссийская акция «Спасибо, что мы вместе». Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по огневой подготовке, преодолеть полосу препятствий, освоить тактическую медицину, научиться основам управления беспилотниками с использованием симуляторов полета.
Руководитель городской программы форума «ОстроVа», руководитель трека «Креативные индустрии» Наталья Журавлёва подчеркивает уникальность программы: «Это особенное мероприятие, поскольку ни один другой форум в стране не предлагает столь обширную программу дополнительных мероприятий для жителей и гостей региона. Здесь предусмотрены как образовательные события, так и развлечения. Мастер-классы будут проходить в «Точке кипения», расписание доступно на официальном сайте форума. Центральная площадка проведения мероприятий — «Городская симфония».
30 сентября в «Точке кипения» состоятся лекции от Росмолодежи и Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова о донорстве крови. Вечером запланирован кинопоказ.
1 октября участники смогут встретиться с многодетной матерью Анастасией Лантушенко, автором семейного опыта успешного совмещения карьеры и семьи. Специалист по семейному отдыху Анастасия Андронова расскажет, как начать собственный бизнес в период материнства. Мария Михеева проведет мастер-класс по искусству публичных выступлений.
2 октября на площадке «Точка кипения» выступит заместитель секретаря Министерства иностранных дел России Лилия Ромадан с темой «Молодежная дипломатия: как представлять Россию в мире». Будет также представлен концерт представителей МВД, организованы показательные выступления кинологических подразделений, организована экспозиция специальной техники и вооружения. Более подробное расписание опубликовано на сайте форума.
Напомним, Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.Форумы состоится с 28 сентября по 5 октября. Главная цель форума — объединение талантливой молодёжи, развитие лидерства и инновационного потенциала, содействие формированию активного гражданского общества среди молодого поколения, профессиональное развитие, построение карьеры на территории Дальнего Востока.
Всего на форуме планируется собрать около 620 человек, включая волонтёров, экспертов и представителей региональных властей. Мероприятие проводится по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:05 Сегодня Более 2200 сахалинских семей получили ежемесячную выплату из материнского капитала с начала года
09:42 Сегодня Легендарный пловец Виктор Мазанов встретился с юными сахалинскими спортсменами
08:44 Сегодня За сутки на Сахалине камеры зафиксировали почти 6300 нарушений ПДД
08:51 Сегодня На трассе Южно-Сахалинск - Холмск произошла авария
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
10:26 16 Сентября Сахалинские силовики вскрыли хищение 24 миллионов рублей при строительстве домов
09:54 16 Сентября Жители Сахалинской области должны определиться с формой получения льгот до 1 октября
09:58 19 Сентября Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам СВО построить карьеру в органах власти
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
15:25 27 Августа Комиссия по делам несовершеннолетних Южно-Сахалинска разобрала инцидент в Луговом
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
Выбор редакции
- 10:05 Сегодня Более 2200 сахалинских семей получили ежемесячную выплату из материнского капитала с начала года
- 10:23 Вчера Сахалинские ветераны СВО получат право на санаторно-курортное лечение
- 09:58 19 Сентября Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам СВО построить карьеру в органах власти
- 10:56 18 Сентября Сахалинские атлеты завоевали четыре серебряные медали на Спартакиаде
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?