Южносахалинцам напоминают о местах торговли для садоводов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре организованы места для реализации излишков урожая с приусадебных участков, а также улова рыбаками-любителями.
Площадки размещены как в центре города, так и в планировочных районах и селах:
- пр. Мира, 229, на территории, по западной стороне, прилегающей к торговому центру «Янтарь» - 10 мест;
- ул. Вокзальная, 71, на территории Центральной ярмарки - 10 мест;
- напротив дома по ул. Комсомольская, 243 А - 5 мест;
- пл/р Хомутово, ул. Центральная, с западной стороны административного здания по управлению территорией - 5 мест;
- Весточка, на площадке у магазина «Товары повседневного спроса» - 5 мест;
- пл/р Луговое, ул. Дружбы, 90, севернее отделения связи №21 - 5 мест;
- пл/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, в районе павильона «Имуден» - 10 мест;
- пл/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 14, (северная сторона дома) - 10 мест;
- с. Дальнее, ул. Ударная, 23, в районе магазина «Долина» - 5 мест;
- с. Березняки, ул. Зеленая, 20 а, в районе магазина «Березка» - 5 мест;
- Санаторный, напротив дома № 7, в районе теннисного корта - 5 мест;
- Синегорск, ул. Коммунистическая, напротив дома № 45, на площадке бывшего рынка - 5 мест.
