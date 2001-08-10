Мэр Южно-Сахалинска проверил ход работ по благоустройству в 13-м микрорайоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел повторное рабочее совещание в частном секторе 13-го микрорайона на пересечении улиц Горького и Есенина. Поездка стала ответом на многочисленные обращения жителей о затянувшейся проблеме с заменой сетей и благоустройством проезжей части, которые глава города взял на особый контроль.

Основной причиной срыва сроков благоустройства стало неполное переключение абонентов на новый водовод. Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, примерно 50% домовладений до сих пор не подписали согласие на подключение, объясняя это неудобствами и нарушением благоустройства придомовых территорий. Из-за этого аварийные сети остаются в земле и постоянно требуют ремонта, что препятствует асфальтированию дороги.

Сергей Надсадин отметил совместные недоработки подрядчика и профильного департамента: "С жителями нужно договариваться и работать. Я обращаюсь к жителям: если мы не пройдем этот путь и не получим согласие всех собственников, то здесь так и останется грунтовое покрытие". Мэр принял решение лично встретиться с жителями микрорайона в ближайшие выходные для совместного поиска решения проблемы.