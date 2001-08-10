Камчатку на несколько дней отключат от интернета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во второй половине текущей недели жителей Камчатки ожидает "цифровой детокс". Основное отключение интернета на полуострове запланировано на четверг и пятницу (25 и 26 сентября). Но, в зависимости от метеоусловий в районе проведения работ, он может отсутствовать и до 29 сентября, сообщает ТК "41 Регион". В Минцифры края объяснили, зачем именно это нужно.
"Любая инфраструктура требует своевременного обслуживания, которое повысит надёжность и бесперебойность её работы, поэтому на Камчатке проходят мероприятия по укреплению волоконно-оптической линии связи, соединяющей полуостров с Сахалином", отметили в ведомстве.
Необходимость работ, в первую очередь, вызвана постепенным размытием береговой линии полуострова в Усть-Большерецком районе, в месте выхода подводной волоконно-оптической линии связи, соединяющей Камчатку с материком. Важно провести их именно сейчас, чтобы обезопасить полуостров от ситуаций, связанных с воздействием природы и человека на оптический кабель, который соединяет Камчатку с глобальным интернетом.
"Эти мероприятия позволят застраховать нашу береговую инфраструктуру на многие годы вперед", - добавили в министерстве цифрового развития края.
