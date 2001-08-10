Тихоокеанское
информационное агентство
23 Сентября 2025
Сейчас 23:25
84,02|98,96
В Охинском районе медведь убил сборщицу ягод
13:07, | Новости общества Сахалина и Курил

Камчатку на несколько дней отключат от интернета

Камчатку на несколько дней отключат от интернета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во второй половине текущей недели жителей Камчатки ожидает "цифровой детокс". Основное отключение интернета на полуострове запланировано на четверг и пятницу (25 и 26 сентября). Но, в зависимости от метеоусловий в районе проведения работ, он может отсутствовать и до 29 сентября, сообщает ТК "41 Регион". В Минцифры края объяснили, зачем именно это нужно.

"Любая инфраструктура требует своевременного обслуживания, которое повысит надёжность и бесперебойность её работы, поэтому на Камчатке проходят мероприятия по укреплению волоконно-оптической линии связи, соединяющей полуостров с Сахалином", отметили в ведомстве.

Необходимость работ, в первую очередь, вызвана постепенным размытием береговой линии полуострова в Усть-Большерецком районе, в месте выхода подводной волоконно-оптической линии связи, соединяющей Камчатку с материком. Важно провести их именно сейчас, чтобы обезопасить полуостров от ситуаций, связанных с воздействием природы и человека на оптический кабель, который соединяет Камчатку с глобальным интернетом.

"Эти мероприятия позволят застраховать нашу береговую инфраструктуру на многие годы вперед", - добавили в министерстве цифрового развития края.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?