Воспитанники южно-сахалинского детского сада сдали на переработку 14 кг пластика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники детского сада №48 "Малыш" в Южно-Сахалинске передали на переработку более 14 килограммов пластиковых бутылок. Эта акция стала частью системной программы экологического воспитания, которая охватывает детей, их семьи и коллектив дошкольного учреждения.

В течение семи месяцев малыши участвуют в практических занятиях по сортировке отходов: снимают этикетки, собирают крышки и подготавливают пластик к переработке. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном "Управлении по обращению с отходами", такая деятельность помогает сформировать у детей осознанное отношение к окружающей среде через игровые форматы.

Методист детского сада Анна Степаненко подчеркивает, что важной задачей является воспитание поколения, для которого раздельный сбор мусора станет естественной привычкой. Поддержку проекту оказывает региональный оператор по обращению с отходами, который проводит консультации и предоставляет методические материалы.

Инициатива детского сада "Малыш" соответствует целям национального проекта "Экологическое благополучие", который предусматривает переход к 100-й сортировке бытовых отходов к 2030 году. Региональный оператор готов расширять сотрудничество с другими образовательными учреждениями для распространения успешного опыта.