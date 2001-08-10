Более 2200 сахалинских семей получили ежемесячную выплату из материнского капитала с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2025 года Отделение Социального фонда России по Сахалинской области оформило ежемесячную выплату из средств материнского капитала для 2208 семей региона. Общее количество получателей этой меры поддержки на Сахалине достигло 3803 семей, соответствующие сертификаты которых дают право на дополнительные выплаты.

Ежемесячная выплата предусмотрена для семей, чей среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном отделении СФР, в настоящее время предельный доход на члена семьи для назначения выплаты в Сахалинской области составляет 48 234 рубля. При расчете учитываются доходы за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу обращения.

Размер ежемесячной выплаты соответствует величине прожиточного минимума на детей в регионе и составляет 23 393 рубля. Подать заявление можно в течение трех лет со дня рождения ребенка через портал госуслуг, клиентскую службу регионального отделения СФР или МФЦ. Если в семье несколько детей до трех лет, пособие можно оформить на каждого ребенка.

Первая выплата поступает в течение пяти рабочих дней со дня назначения, а последующие - 5 числа каждого месяца. Мера поддержки назначается на один год, после чего необходимо подавать новое заявление. Все вопросы можно задать специалистам единого контакт-центра СФР по бесплатному телефону.