Старт открытиям: в Южно-Сахалинске заработал Научный клуб Первых

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске дан старт новому проекту для школьников - в лицее № 1 состоялось торжественное открытие Научного клуба Первых. Эта инициатива всероссийского проекта «Первые в науке» реализуется региональным отделением общероссийского общественно-государственным движением детей и молодежи «Движением первых» Сахалинской области.

В рамках клуба школьники получат возможность заниматься научными исследованиями, участвовать в экспериментах и развивать свои интересы в различных направлениях: робототехника, IT-технологии, экология и естественные науки. Для занятий клуб оснащается современным оборудованием - в распоряжении ребят будут USB-микроскоп, 3D-принтер и наборы материалов для практической работы.

Заместитель директора МАУ «Лицей № 1» Наталья Коваль подчеркнула, что созданный клуб станет площадкой для тех учеников, кто только делает первые шаги в науке.

- У нас в лицее уже работает Академия наук для тех, кто имеет результаты и опыт. Но новый клуб позволит привлечь ребят, которые еще только ищут свое направление. Здесь они смогут пробовать, выбирать и находить то, что действительно близко их интересам, - отметила Наталья Коваль.

Своим впечатлением поделился и семиклассник Богдан Шимко: «Меня очень увлекают дроны. Еще в начальной школе я участвовал в фестивале беспилотных летательных аппаратов “Взлетай” и выиграл. Теперь хочу развиваться дальше. То, что открывается такой клуб, - это круто. Я обязательно буду ходить туда и советую всем сверстникам следовать за своей мечтой».

Как рассказала руководитель проекта регионального отделения «Движения Первых» Дина Феофалова, Сахалинская область вошла в число 30 пилотных регионов России, где запускается программа. В ближайшее время на территории региона появятся научные клубы в 20 учреждениях на базе первичных отделений движения, это школы, центры дополнительного образования и специализированные площадки. Каждый клуб будет сопровождать педагог, прошедший конкурс.

- Это детско-взрослое сообщество, где дети смогут экспериментировать, погружаться в научную деятельность, находить единомышленников. В клуб принимаются все желающие в возрасте от 6 лет. Главное - интерес ребенка, - отметила Дина Феофалова.

Открытие «Научного клуба Первых» стало важным шагом в расширении возможностей для школьников, готовых делать первые шаги в мир науки.

В школах Южно-Сахалинска также клубы будут открыты на базе школ № 25, № 32, № 20. Узнать о том, как записаться, можно через администрации учреждений.