В центре Благовещенска произошла авария с переворотом

16:14, Вчера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В центре Благовещенска днем 22 сентября произошло ДТП, завершившееся переворотом, пишет ИА "Порт Амур".

Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал "Благовещенск №1".

Уточняется, что авария случилась на пересечении 50 лет Октября и Амурской. Одна из машин-участниц после столкновения опрокинулась на крышу.

О пострадавших не сообщается.

