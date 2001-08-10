Дальневосточная лига КВН пройдет на Всероссийском форуме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1/2 Дальневосточной лиги КВН пройдет в рамках торжественной церемонии открытия Всероссийского молодёжного форума "ОстроVа" платформы Росмолодёжь.Форумы. Съемка телевизионной версии состоится 29 сентября на базе учебно-тренировочного комплекса "Восток".

Участники форума "ОстроVа" станут зрителями и побывают на съемках Дальневосточной лиги КВН. На сцену выйдут шесть лучших команд, которые поборются за путёвки в главную игру сезона: "Мультиплекс ДВФУ" (Владивосток), "Территория свободы" (Шахтёрск), Сборная СахГу (Южно-Сахалинск), "НеУтомлённые" (Поронайск), "Сахар" (Владивосток), "Не отчисляйте" (Комсомольск-на-Амуре). Ведущий игры - Иван Пышненко (актёр, телеведущий, вице-чемпион Высшей лиги КВН в составе команды "Станция Спортивная").

"В этом году у нас, как и всегда, две церемонии открытия. Деловая часть события состоится в выставочном комплексе "Сахалин Экспо", который открылся на территории первого в России дронопорта "Пушистый". В ней примет участие Губернатор области Валерий Лимаренко, советник руководителя Росмолодёжь Олег Макаров. Планируется приезд гостей из более чем 30 регионов страны. Потому что параллельно 27 сентября Центр профессионального развития "Острова" проведет экспертную сессию по профессиональному развитию. На деловом открытии участники смогут узнать о возможностях региона, посетить "Сахалин Экспо". 29 сентября работа будет проходить именно на этой площадке. Уже вечером на учебно-тренировочном комплексе "Восток" состоится торжественная церемония. Такой формат выбран впервые. Мы решили соединить два уникальных проекта, которые проходят на территории региона по поручению Губернатора", - отметила руководитель агентства по делам молодёжи Анастасия Кожепенько.

Оценивать команды будет компетентное жюри, в составе которого: Анастасия Кожепенько (руководитель Агентства по делам молодежи Сахалинской области), Юлианна Караулова (певица, телеведущая), Артур Туманян (продюсер Дальневосточной лиги и других проектов Клуба Веселых и Находчивых), Владимир Дормидонтов (актёр, музыкант, блогер), Вячеслав Мидько (полуфиналист Высшей лиги 2025 в составе команды КВН "Евразия", полуфиналист проекта "Лига городов", автор проекта "Россия 23"), Роман Карманов (генеральный директор Президентского фонда креативных индустрий). Попасть на съемку телевизионной версии Дальневосточной лиги КВН можно по билетам.

"Полуфинал Дальневосточной лиги КВН - это значимое событие: до "экватора" сезона добрались лучшие из лучших и им предстоит яркая борьба за места в финале. Уровень лиги растёт, а вместе с ним растёт и уровень звёздных гостей, которых мы приглашаем: так, например, в жюри этой игры появится популярнейшая певица Юлианна Караулова, а ведущим станет Иван Пышненко - участник топовых реалити на нашем телевидении. Особенно круто, что полуфинал Дальневосточной лиги станет частью церемонии открытия форума "ОстроVа": здесь у нас случился творческий "мэтч" между молодёжным событием и молодёжной игрой", - сказал продюсер Дальневосточной лиги и других проектов Клуба Веселых и Находчивых Артур Туманян.

Всероссийский молодёжный форум "ОстроVа" в 2025 году имеет три направления: счастливое материнство, патриотическое воспитание и профессиональное развитие. Основная целевая аудитория - школьники, студенты и работающая молодёжь.

Всероссийский молодёжный форум "ОстроVа" платформы Росмолодёжь.Форумы пройдёт в Южно-Сахалинске с 28 сентября по 5 октября. Регистрация на форум уже завершена - почти 7000 молодых людей подали заявки из разных регионов страны. Всего на Сахалине соберётся около 620 человек, включая участников, волонтёров, экспертов и организаторов. Форум проводится по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в рамках национального проекта "Молодёжь и дети".