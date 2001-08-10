Мэр Южно-Сахалинска поручил усилить контроль за промывкой водопроводных сетей в Дальнем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел выездное совещание в микрорайоне Дальнее после многочисленных жалоб жителей на качество водоснабжения. Глава городской администрации поручил усилить контроль за промывкой сетей и наладить систему информирования граждан о плановых работах.

Поводом для встречи стали участившиеся случаи подачи воды с измененным цветом в микрорайоне. Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, в инспекции водозабора участвовали руководство "РВК Сахалин", специалисты профильных департаментов администрации, депутаты и вице-мэр Андрей Степин. Генеральный директор "РВК-Сахалин" Алексей Смоленский объяснил, что часть жалоб связана с проведением промывок сетей.

Сергей Надсадин выразил недовольство организацией работ и потребовал наладить систему оповещения населения через официальный сайт и телеграм-канал компании. Отдельное внимание уделили проблеме низкого давления на верхних этажах домов, которую планируют решить за счет борьбы с утечками и цифровизации данных о проблемных участках.

В рамках инвестиционной программы до конца года планируют закольцевать систему трубопровода в Дальнем, построить дополнительный водопровод от водозабора "Луговое" и провести внутреннюю обвязку на водозаборе в Старом Дальнем. Эти меры позволят улучшить циркуляцию воды и повысить давление в системе.