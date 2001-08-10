Специалист областной библиотеки провел для лицеистов урок о победе над Японией
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалист Сахалинской областной научной библиотеки провел для учащихся лицея №2 выездной информационный урок "Герои августа 1945". Мероприятие посвятили 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, а также 130-летию со дня рождения маршала Александра Василевского.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, урок для девятиклассников провел сотрудник отдела краеведения Евгений Шешков. Школьники узнали о вступлении СССР в войну с Японией, Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операциях, которые завершили Вторую мировую войну и вернули юг Сахалина с Курильскими островами в состав России.
Особое внимание уделили личности маршала Александра Василевского - главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке, чье стратегическое мастерство стало ключевым в достижении победы. Эмоциональным завершением урока стал показ документального фильма "Аллея Славы в лицах" из авторского проекта библиотеки "Подвигом славны мои земляки".
Евгений Шешков отметил важность таких встреч: "Подвиг героев августа 1945 года - это наша история и достоинство. Чем раньше подростки это осознают, тем крепче будет их связь с Родиной". Урок вызвал живой отклик у школьников, которые задавали вопросы и делились впечатлениями.
