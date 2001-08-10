ВТБ может привлечь до 84,7 млрд руб. в рамках допэмиссии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Банк ВТБ успешно завершил второе публичное размещение акций (SPO), в ходе которого привлек около 85 миллиардов рублей. Размещение стартовало 16 сентября и стало крупнейшей сделкой на российском рынке акционерного капитала с 2023 года. Общий спрос со стороны инвесторов превысил 180 миллиардов рублей, что свидетельствует о высоком интересе к акциям банка.
В процессе размещения активно участвовали как институциональные инвесторы, включая управляющие компании и пенсионные фонды, так и частные инвесторы. Розничные клиенты выкупили 41% размещаемых акций, что подчеркивает растущий интерес к инвестициям в ВТБ.
Данная сделка демонстрирует потенциал российского фондового рынка как источника финансирования стратегий роста и подтверждает возможности привлечения капитала на внутреннем фондовом рынке, опираясь исключительно на спрос российских инвесторов.
"Успешное завершение размещения акций стало важным подтверждением доверия инвесторов к ВТБ. Мы рассматриваем это размещение как шаг к развитию долгосрочного партнерства с инвесторами", - отметил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Фото: Александр Щербак
