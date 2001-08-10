Более 50 сахалинцев собрали 225 кг мусора в парке во время экологического квеста
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 50 сотрудников "РВК-Сахалин", студентов и горожан объединились для масштабной уборки территории городского парка в Южно-Сахалинске. Участники экологической акции собрали и отправили на переработку почти 225 килограммов мусора, совместив уборку с образовательным квестом и творческими конкурсами.
Мероприятие под названием "ЭКОВолна РВК 2.0" прошло в формате экологического квеста с участием пяти команд. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе компании, кроме сотрудников водоканала в акции участвовали представители Сбербанка, студенты Сахалинского государственного университета, Сахалинского промышленно-экономического техникума и Сахалинского техникума строительства и ЖКХ. Команды соревновались не только в скорости сбора мусора, но и в его сортировке, а также решали экологические викторины.
Особой популярностью у участников пользовалась творческая часть акции - создание скульптур из собранного мусора. Жюри особенно отметило работы "Жираф Рафик" и "Статуя Аквавумен". Среди наиболее часто встречаемого мусора оказались пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовая упаковка и пачки от сигарет. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в министерстве ЖКХ области, такие мероприятия формируют правильное отношение к окружающей среде и поддерживают региональный проект "Экономика замкнутого цикла".
Генеральный директор "РВК-Сахалин" Алексей Смоленский подчеркнул, что место для акции выбрали не случайно - в парке расположено озеро Верхнее и протекает река Рогатка, рядом с которой находится крупнейший наземный водозабор, питающий западную часть города. Проект "ЭКОволна РВК" впервые запустили в 2024 году, и в Южно-Сахалинске акция проходит уже во второй раз.
