Сахалинские ветераны СВО получат право на санаторно-курортное лечение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 2025 года ветераны специальной военной операции в Сахалинской области получат право на санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию в центрах Социального фонда России. Для получения этой меры поддержки участникам боевых действий необходимо завершить правоотношения с силовыми ведомствами и пройти процедуру демобилизации.

Получившие ранения и травмы бойцы смогут рассчитывать на высококвалифицированную медицинскую помощь с использованием современного оборудования. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном отделении СФР, эта программа поможет участникам СВО быстрее вернуться к обычной жизни после завершения службы.

Ветераны могут самостоятельно выбрать подходящий реабилитационный центр из 12 учреждений, работающих по всей России. Продолжительность санаторно-курортного лечения составит до 21 дня, а медицинская реабилитация - от 23 до 25 дней в зависимости от медицинских показаний. Социальный фонд России также компенсирует расходы на проезд к месту лечения и обратно любым видом транспорта.

Для получения направления необходимо подать заявление через портал госуслуг, клиентскую службу Отделения СФР по Сахалинской области или МФЦ. Специалисты рассмотрят обращение в течение двух рабочих дней и сообщат решение на следующий день после утверждения. Все вопросы можно задать по бесплатному телефону единого контакт-центра СФР.