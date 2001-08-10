Сахалинцы вернули продавцам 3300 покупок с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Сахалинской области с января 2025 года вернули продавцам 3300 покупок общим весом 2,8 тонны через услугу "Лёгкий возврат". Наибольшее количество посылок с пометкой "Возврат" почтовики региона обработали в январе, марте и августе текущего года.

Статистика показывает разнообразие возвращаемых товаров: самая легкая посылка весила всего 11 граммов, а самая тяжелая - 17,6 килограмма. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Почты России, услуга "Лёгкий возврат" успешно работает с 2020 года и пользуется популярностью как у продавцов, так и у покупателей.

Для продавцов услуга предлагает единую стоимость возврата в любой адрес и возможность принимать товары через Почту России, даже если изначальную доставку осуществляла другая логистическая компания. Покупатели могут бесплатно воспользоваться услугой, получив от продавца трек-номер и принеся упакованное отправление в любое удобное почтовое отделение региона.

Отслеживать доставку возвращенного заказа можно через мобильное приложение или на сайте Почты России. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в почтовом отделении, услуга позволяет возвращать товары не только в интернет-магазины и на маркетплейсы, но и в розничные офлайн-магазины по одинаково простой процедуре.