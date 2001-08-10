Тихоокеанское
В Северо-Курильском районе ожидается сильный дождь
16:51,

Сахалинская областная библиотека представила цифровые копии газет периода боев за Курильские острова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная научная библиотека расширила электронный ресурс "Бои за родные острова" уникальными архивными материалами периода завершения Второй мировой войны. В открытом доступе появились цифровые копии публикаций центральных советских газет за период с 9 августа по 10 сентября 1945 года.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, коллекция пополнилась электронными копиями общественно-политических газет "Правда" и "Известия Советов депутатов трудящихся СССР". Эти издания содержат подробную хронику событий заключительного этапа Второй мировой войны на Дальнем Востоке.

На странице "Окончание Второй мировой войны в газетной хронике" можно ознакомиться с материалами о сражениях Тихоокеанского флота и советской авиации, узнать о производственном подъеме предприятий в помощь Дальневосточному фронту, а также прочитать приказы Верховного главнокомандующего и его обращение к народу. Эти исторические документы позволяют составить полную картину событий тех дней.

Новые коллекции представляют особую ценность для исследователей, историков и всех интересующихся военной историей Сахалинской области и Дальнего Востока. Библиотека продолжает работу по оцифровке и сохранению исторического наследия региона.

