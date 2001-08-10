В Северо-Курильском районе ожидается сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Метеорологи прогнозируют очень сильный дождь в Северо-Курильском районе, который ожидается к вечеру 19 сентября 2025 года. Спасательные службы региона привели в готовность силы и средства для ликвидации возможных последствий непогоды.

По данным Сахалинского управления Росгидромета, в Северо-Курильский район приближается циклон, который принесет интенсивные осадки. Как сообщили ТИА "Острова" в ГУ МЧС России по Сахалинской области, экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию уже направили в администрацию муниципального округа и во все взаимодействующие структуры.

Специалисты МЧС взяли под особый контроль метеорологическую обстановку, связанную с прохождением циклона. Все силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных погодных явлений, приведены в полную готовность к оперативному реагированию.