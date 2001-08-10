В Южно-Сахалинске благоустроят более 30 дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается масштабная работа по созданию современных и комфортных дворовых пространств в рамках федерального проекта "Дальневосточные дворы". В 2025 году в областной столице планируют благоустроить свыше 30 придомовых территорий, учитывая пожелания активных горожан.

Одним из примеров успешной реализации программы стал двор дома №38 на улице Дзержинского, где работы находятся на стадии завершения. Подрядная организация обустроила здесь современную детскую площадку, создала спортивную зону для активного отдыха, организовала удобные пешеходные зоны и установила малые архитектурные формы. Особое внимание уделили озеленению территории.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, этот двор выбрали для благоустройства по результатам открытого голосования в прошлом году. "Это результат совместной работы с жителями, их активного участия в преображении собственного двора", - отметил начальник отдела по реализации муниципальных программ Алексей Волков.

Житель дома Николай Богдаев поделился впечатлениями: "Мы давно об этом мечтали. Благодаря поддержке губернатора Валерия Лимаренко, городских властей и депутатов, это стало реальностью". Депутат Городской Думы Иван Бутаков подчеркнул, что это пространство для общения, здорового образа жизни и счастливого детства.

Основным условием для участия в проекте "Дальневосточные дворы" является наличие протокола общего собрания собственников о согласии на благоустройство и готовности содержать обновленную территорию. Масштабная работа проводится в рамках национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным.