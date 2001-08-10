Реконструкция водозабора в Смирныховском районе выполнена на 50 процентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Смирныховском районе продолжается масштабная реконструкция водозабора, которая позволит обеспечить местных жителей чистой питьевой водой. Специалисты уже приступили к ключевым этапам работ - монтажу металлического каркаса водонасосной станции и прокладке трубопровода ливневой канализации.

Проект реализуется при поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, который держит вопросы водоснабжения населения на личном контроле. Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ региона, новый водозаборный узел будет производить 2400 м³ воды в сутки из подземного источника. В комплекс войдут скважинный забор, два резервуара чистой воды, водопроводная насосная станция второго подъема и камеры переключения инженерных сетей.

На сегодняшний день строители уже выполнили планировку территории, установили резервуары чистой воды и завершили устройство фундаментов дизельно-генераторной установки с контрольно-пропускным пунктом. Также специалисты смонтировали камеры переключения сетей, фундаментную плиту и монолитные стен станции второго подъема, проложили инженерные сети.

По словам министра ЖКХ Сахалинской области Дмитрия Аристархова, уровень технической готовности объекта превышает 50%, а работы идут с опережением графика. Это означает, что уже к осени 2026 года жители Смирных получат качественную воду, соответствующую всем санитарным нормам. Параллельно аналогичные проекты реализуются в Охе, где строят современную станцию водоочистки производительностью 9400 м³ в сутки, и в Томари, где возводят автоматизированную насосную станцию второго подъема.