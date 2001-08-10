Эксперты окажут бесплатную правовую помощь жителям Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 сентября 2025 года в Сахалинской областной библиотеке пройдет день бесплатной юридической помощи для жителей региона. Профессиональные юристы проконсультируют граждан по вопросам защиты прав потребителей, гражданского, трудового и семейного законодательства.

Мероприятие начнется в 15:00 в Региональном центре Президентской библиотеки, который расположен на третьем этаже СахОУНБ по адресу: Южно-Сахалинск, улица Хабаровская, 78. Как сообщили ТИА "Острова" в организационном комитете, в качестве экспертов выступят представители регионального отделения "Ассоциации юристов России", Управления Министерства юстиции РФ по Сахалинской области и Государственного юридического бюро.

Бесплатные консультации позволят сахалинцам получить квалифицированную правовую поддержку по широкому кругу вопросов. Организаторы приглашают всех нуждающихся в юридической помощи воспользоваться этой возможностью.

Для получения дополнительной информации и уточнения деталей мероприятия можно обратиться по телефону: +7 (4242) 45-25-22.