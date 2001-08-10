Тихоокеанское
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,8

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты предоставили сведения о подземных толчках, зафиксированных сегодня у побережья Камчатки. Магнитуда события достигла 7,8, сохраняется вероятность цунами, пишет ИА "Кам 24".

По уточнённым данным на 11:00 часов утра, эпицентр находился в 162 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского.

Координаты сейсмического события составили 53.00 северной широты и 161.07 восточной долготы. Подземные толчки зафиксированы на глубине 29 километров.

Угроза цунами в настоящий момент сохраняется. Мониторинг обстановки продолжается в круглосуточном режиме.

