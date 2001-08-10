Тихоокеанское
Сахалинские специалисты проверили 15 проб медвежатины на трихинеллез
12:15, | Новости общества Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские ветеринары исследовали 15 проб мяса бурого медведя на наличие опасных для человека паразитов. Все результаты оказались отрицательными, что подтверждает безопасность продукции для потребителей.

Как сообщили ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, исследования проводились по обращениям охотников из Анивского и Корсаковского районов. Из общего количества проверенных проб четыре поступили в лабораторию в начале осеннего сезона охоты, который стартовал на Сахалине 10 августа и продлится до 30 ноября 2025 года.

Специалисты испытательной лаборатории провели анализы на выявление личинок трихинелл - опасных паразитов, вызывающих тяжелое заболевание у людей. Во всех исследованных образцах мяса положительных результатов выявлено не было.

Отметим, что мясо медведей подлежит обязательной ветеринарной экспертизе перед употреблением в пищу. При обнаружении трихинеллеза туши животных подлежат обязательной утилизации. Для тяжелого заболевания человеку достаточно употребить всего 10-15 граммов зараженного мяса.

