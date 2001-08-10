Сахалинские специалисты проверили 15 проб медвежатины на трихинеллез
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские ветеринары исследовали 15 проб мяса бурого медведя на наличие опасных для человека паразитов. Все результаты оказались отрицательными, что подтверждает безопасность продукции для потребителей.
Как сообщили ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, исследования проводились по обращениям охотников из Анивского и Корсаковского районов. Из общего количества проверенных проб четыре поступили в лабораторию в начале осеннего сезона охоты, который стартовал на Сахалине 10 августа и продлится до 30 ноября 2025 года.
Специалисты испытательной лаборатории провели анализы на выявление личинок трихинелл - опасных паразитов, вызывающих тяжелое заболевание у людей. Во всех исследованных образцах мяса положительных результатов выявлено не было.
Отметим, что мясо медведей подлежит обязательной ветеринарной экспертизе перед употреблением в пищу. При обнаружении трихинеллеза туши животных подлежат обязательной утилизации. Для тяжелого заболевания человеку достаточно употребить всего 10-15 граммов зараженного мяса.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня Инвестиции в основной капитал сахалинского ЛПК составили 14,7 млн рублей за первое полугодие
09:18 Сегодня Камеры на Сахалине за сутки зафиксировали более 1600 нарушений ПДД
09:52 Сегодня Водитель без прав в Холмске попал в аварию, уходя от погони
09:58 Сегодня Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам СВО построить карьеру в органах власти
13:32 12 Сентября Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска
16:04 12 Сентября В Южно-Сахалинске 13 сентября будут действовать запреты на парковку
10:13 12 Сентября Сахалинские юниоры завоевали бронзу Кубка Дальнего Востока по ГТО
09:46 12 Сентября Экс-руководитель службы судебных приставов Южно-Курильска осуждена за мошенничество
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
Выбор редакции
- 09:58 Сегодня Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам СВО построить карьеру в органах власти
- 10:56 Вчера Сахалинские атлеты завоевали четыре серебряные медали на Спартакиаде
- 10:55 17 Сентября Более 400 юных сахалинцев преодолели полосу препятствий на гонке "Pride Race"
- 17:54 16 Сентября Сахалинец принял участие в установлении рекорда России по гребле-индор
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?