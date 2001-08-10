Спасатели и авиаторы Южно-Сахалинска отработали действия при аварийной посадке самолета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В аэропорту Южно-Сахалинска прошли масштабные межведомственные учения по ликвидации последствий авиационного происшествия. Спасатели, медики и сотрудники аэровокзала отработали действия по эвакуации пассажиров и тушению возгорания на борту самолета Ан-26.

Тренировка состоялась 18 сентября 2025 года. По легенде учений, у воздушного судна во время полета отказал левый двигатель, что привело к возгоранию. Экипаж оперативно передал сигнал о пожаре и запросил разрешение на аварийную посадку.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, производственно-диспетчерская служба аэровокзала определила безопасное место для стоянки самолета и немедленно вызвала бригады МЧС и скорой помощи. После посадки воздушного судна сотрудники службы наземного обслуживания оперативно оцепили территорию, подали к борту автобусы для эвакуации людей и телеги для перевозки багажа. Агенты по регистрации провели опрос пассажиров и заполнили на каждого анкеты с основными данными.

Противопожарный и аварийно-спасательный отряд полностью локализовал возгорание, а медики аэровокзального здравпункта оказали первую помощь пострадавшим. Директор по производству АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Данила Коновалов отметил слаженную работу всех служб: "Каждый участник расчёта чётко знал свои действия, благодаря чему нам удалось параллельно решать несколько сложных задач".

Комплексные учения стали часть подготовки к осенне-зимнему периоду. До конца октября в авиагавани также планируют провести смотр техники и дополнительное обучение специалистов.