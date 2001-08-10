Дмитрий Медведев поставил задачи фракции "Единой России" в Госдуме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В фокусе внимания партии должна быть работа над бюджетом, где нужно сохранить все социальные гарантии и финансирование народной программы, а также в числе приоритетов - поддержка участников СВО и их семей, подчеркнул председатель партии
Председатель "Единой России" на встрече с фракцией партии в Госдуме подчеркнул, что впереди у депутатов серьёзная работа над бюджетом и избирательная кампания 2026 года. Главная цель партии в ней - безоговорочная победа.
Как показал Единый день голосования-2025, у "Единой России" приличные стартовые позиции для этого, она в очередной раз подтвердила право называться партией народного большинства, заявил Дмитрий Медведев на встрече с депутатами фракции.
"Мы улучшили свои позиции. В среднем по стране партийные списки "Единой России" поддержали около 60% избирателей. Мы понимаем все составляющие этого успеха. Но сам по себе результат достойный. Хочу поблагодарить коллег, которые включились в предвыборную работу в своих регионах. Очень скоро надо включиться в подготовку больших выборов", - сказал он.
Одновременно речь идёт о публичном отчёте по итогам выполнения народной программы, поскольку работа с людьми - это важнейшая составляющая успеха.
"За время работы Государственной думы 8-го созыва почти 700 наших инициатив стали законами. Значительная часть из них, более 200, касается народной программы. И при нашей общей поддержке из федерального бюджета на её выполнение было направлено 17 триллионов рублей", - напомнил председатель партии.
Он отдельно отметил пакет законов, связанных с укреплением статуса и господдержки участников СВО.
"Это пакет из 140 законов, и он позволил создать инфраструктуру заботы об участниках, о ветеранах, об их семьях до завершения боевых действий. Это уникальная история, поскольку очевидно, что это первый такой опыт в истории нашего Отечества, когда военная операция продолжается, а есть уже специальный набор законов, посвящённый её участникам. Раньше такого никогда не делали. Это, мне кажется, наш с вами долг, и хорошо, что это произошло", - сказал Дмитрий Медведев.
Председатель партии добавил, что "Единой России" важно сохранить финансирование народной программы в бюджете и гарантировать людям выполнение всех социальных обязательств: это пенсии, материнский капитал, пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, помощь в погашении ипотеки семьям с тремя и более детьми, семейная ипотека и многое другое.
"На отдельном контроле надо держать индексацию социальных выплат и минимального размера оплаты труда. Президент поставил задачу увеличить его до 35 тысяч рублей к 2030 году. Во всех этих случаях требуется сбалансированные решения с учётом возможностей бюджета", - отметил он.
Председатель "Единой России" поручил дополнить закон о платформенной экономике законом-спутником, проработав инициативу с экономическими ведомствами, чтобы учесть все вопросы законодательного сопровождения сферы.
По его словам, важно расширить перечень заказчиков целевого обучения в вузах за счёт бюджетных средств, чтобы государственные инвестиции в подготовку специалистов максимально соответствовали задачам стратегического развития регионов и всей страны.
В осеннюю сессию депутатам необходимо обеспечить принятие законопроекта, дающего ветеранам право бесплатно получить повторное средне-специальное образование, что поможет им освоить современные профессии, а также предоставить всем участникам спецоперации право бесплатного проезда до места военно-врачебной комиссии и обратно.
В сфере особого внимания партии, по словам Дмитрия Медведева, также важно сохранить социальные льготы и гарантии для детей военных и ветеранов - на летний период после окончания школы; предоставить вдовам бойцов право на бесплатное поступление в вузы и в колледжи без вступительных испытаний - в пределах отдельной квоты.
Дмитрий Медведев поручил депутатам "Единой России" в Госдуме активно включиться в подготовку партийной инфраструктуры к кампании-2026: провести встречи с первичками, сторонниками, молодогвардейцами, взять шефство над однопартийцами, которые впервые избрались депутатами муниципалитетов в регионах.
"Особое внимание - молодёжи и волонтёрам. И, конечно, ветеранам специальной военной операции. "Единая Россия" первая откликнулась на призыв Главы государства по вовлечению наших защитников в политическую и общественную жизнь. Мы эту миссию выполняем. В 2024 году депутатами от партии стали 304 участника СВО, а в этом году от партии победили 830 человек", - сказал он.
В условиях СВО "Единая Россия" стала проводником курса Президента, а решение насущных проблем людей - абсолютный приоритет партии, акцентировал внимание Дмитрий Медведев.
"Нам нужно продолжить работу над партийными задачами, которые основаны на народной программе. Подготовить новую версию народной программы, с которой партия пойдёт на выборы. Уверен, у всех присутствующих достаточно опыта, чтобы совмещать предвыборную кампанию с эффективной работой в Госдуме, решать насущные проблемы людей. Делать все необходимое, чтобы жизнь в России становилась комфортнее и благополучнее. Поскольку именно это является абсолютным приоритетом "Единой России", - заключил он.
"Отмечу, что в основной части выступления Дмитрий Анатольевич говорил о социальной составляющей. Важно сохранить все социальные гарантии и обязательно продолжить Народную программу "Единой России". Вся эта работа должна в первую очередь преследовать одну цель - улучшение благополучия наших жителей. Много внимания председатель "Единой России" уделил теме поддержки участников специальной военной операции, их семей и, конечно, формированию бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Как сказал Дмитрий Анатольевич, каждое предложение, которое поступает для проекта бюджета любого уровня, - что федерального, что регионального или местного значения - должно рассматриваться скрупулезно с тем, чтобы все права наших граждан, социальные обязательства были подкреплены и исполнены. Обозначенные векторы работы полностью совпадают с планами Сахалинской областной Думы на период осенней сессии. Мы будем делать все, чтобы сохранить стабильность и объем социальной защищенности жителей Сахалинской области в предстоящем бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Все задачи, которые регион выполняет в рамках президентских национальных проектов и Народной программы, будут учтены в главном финансовом документе", - отметила председатель Сахалинской областной думы Елена Касьянова.
