Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам СВО построить карьеру в органах власти
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам специальной военной операции раскрыть свой профессиональный потенциал и построить карьеру в органах власти. Один из участников проекта, южносахалинец Игорь Ковалев, уже приступил к стажировке в министерстве государственного управления области.
Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, программа включает несколько очных и заочных образовательных модулей, а также стажировки в структурах регионального правительства или муниципалитетов. Игорь Ковалев успешно прошел отбор в июне 2025 года, завершил два модуля обучения и теперь применяет полученные знания на практике.
"Я получил очень много знаний о структуре органов исполнительной власти субъекта, работе различных министерств. Нарастил свои компетенции. Для меня это положительный, качественный и бесценный опыт, который я применяю в своей деятельности", - поделился Игорь Ковалев. Он призвал других участников СВО не упускать возможность присоединиться к программе.
По словам Ковалева, ключевое преимущество программы - комплексное сопровождение участников на всех этапах: от поступления до трудоустройства. Всего от Южно-Сахалинска в проекте задействовано 55 участников специальной военной операции. Итогом обучения для них станет защита выпускной квалификационной работы в декабре 2025 года.
Напомним, губернатор Валерий Лимаренко лично встречается с военнослужащими в рамках программы для поддержки в определении дальнейших жизненных и профессиональных траекторий.
