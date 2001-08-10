Инвестиции в основной капитал сахалинского ЛПК составили 14,7 млн рублей за первое полугодие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область демонстрирует положительную динамику в лесном хозяйстве, совмещая рост объемов заготовки древесины с активным восстановлением лесного фонда. Главной интригой остается существенный перевес естественного лесовосстановления над искусственным на фоне растущих экономических показателей отрасли.

В 2024 году работы по лесовосстановлению в регионе охватили территорию в 4,0 тысячи гектаров, что на 14,1% превысило результат предыдущего года. При этом почти 70% этих работ, или 2,7 тыс. га, пришлось на метод естественного возобновления леса. На искусственное лесовосстановление, которое включает посадку сеянцев и саженцев, пришлось лишь 31,9% от общего объема, или 1,3 тыс. га.

Параллельно предприятия наращивают объемы заготовки. Как сообщили ТИА "Острова" в Сахалинстате, за первые семь месяцев 2025 года заготовители произвели 119,4 тыс. плотных куб. метров необработанных лесоматериалов, из которых 108,3 тыс. куб. метров составила древесина хвойных пород. Кроме того, за этот же период производство продольно распиленных или расколотых лесоматериалов выросло на 1,6% в годовом сопоставлении, достигнув 35,1 тыс. куб. метров.

Экономические показатели сектора также показывают рост. В первом полугодии 2025 года в лесоводстве и лесозаготовках было занято 561 человек, а в сфере обработки древесины - еще 215 специалистов. Среднемесячная заработная плата в этих видах деятельности составила 88,8 тыс. рублей и 71,9 тыс. рублей соответственно, что на 15,2% и 47,3% выше, чем годом ранее. Условием для дальнейшего развития лесопромышленного комплекса региона остается привлечение инвестиций, объем которых за отчетный период достиг 14,7 млн рублей.