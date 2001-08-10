Фонд капремонта восстановил многоквартирный дом в Александровске-Сахалинском после пожара
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты Фонда капитального ремонта полностью восстановили многоквартирный дом в Александровске-Сахалинском, который серьезно пострадал от пожара в июне 2025 года. Главная интрига заключалась в том, чтобы успеть завершить все работы, включая замену инженерных сетей и кровли, до наступления холодов, и подрядной организации это удалось.
Крупный пожар в доме №34 на улице Красноармейской произошел 4 июня. Огонь с верхнего этажа быстро перекинулся на крышу, что потребовало масштабных восстановительных работ. По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко сотрудники фонда уже на следующий день приступили к обследованию здания и составлению детальной дефектной ведомости для начала ремонта.
Строители выполнили значительный объем работ: они не только полностью заменили кровлю, но и обновили все инженерные коммуникации. Как сообщает ТИА "Острова" в Фонде капитального ремонта МКД Сахалинской области, подрядчик установил новые сети водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, утеплил чердачное перекрытие, смонтировал противопожарную перегородку и впервые обустроил водосточную систему.
Исполняющая обязанности руководителя фонда Полина Цой подчеркнула, что все работы вели ускоренными темпами. Важной задачей было вернуть жителям тепло и комфорт до начала отопительного сезона. Приемочная комиссия осмотрела объект и приняла его без каких-либо замечаний, что означает полное восстановление дома после чрезвычайного происшествия.
