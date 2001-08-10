На участке автомобильной дороги Лермонтовка - Вахрушев с 4 по 5 км продолжается капитальный ремонт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы на региональной автодороге проводятся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Подрядная организация выполняет устройство основания дороги, установку ботового камня. Параллельно ведутся работы по ремонту моста через реку Горянка.

После капитального ремонта на участке региональной автодороги протяженностью 1,46 км будет устроена новая дорожная одежда с асфальтобетонным покрытием. Кроме того, подрядчик выполнит комплекс мероприятий по обеспечению безопасности пешеходов и автомобилистов: обустроит тротуары, автобусные остановки с заездными карманами и автопавильонами, пешеходные переходы, установит наружное освещение и перильное ограждение. Завершить работы планируется в ноябре.

В прошлом году на 4 км автодороги Лермонтовка - Вахрушев были выполнены работы по замене одноочковой водопропускной трубы на трехочковую, что позволило исключить риски затопления села Восток в период паводков.

Ход работ на объектах нацпроекта в островном регионе находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко.