Сахалинские школьники собирают вторсырье для поддержки участников СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области стартовала первая экологическая акция "ЭкоМиссия: переработка", направленная на формирование у школьников культуры раздельного сбора отходов. Учащиеся из 12 школ шести муниципальных районов будут собирать вторсырье, а вырученные от его переработки средства направят на поддержку участников специальной военной операции.
Акция проходит в рамках национального проекта "Экологическое благополучие", инициированного президентом России Владимиром Путиным. В каждой школе-участнице установят два специальных контейнера: в фойе для первичного приема и на площадке для отсортированных материалов. Школьники смогут сдавать пластиковые пакеты, флаконы из-под бытовой химии, баночки из-под косметики и многоразовые контейнеры.
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ Сахалинской области, сотрудники учебных заведений будут контролировать качество принимаемого сырья, исключая загрязненные или неподходящие отходы. Первый заместитель министра ЖКХ Александр Ли подчеркнул, что проект направлен не только на сбор мусора, но и на формирование экологической грамотности, развитие навыков командной работы и социальной ответственности у подрастающего поколения.
Организаторами акции выступили министерство образования, ресурсный центр дополнительного образования "Унисон", министерство ЖКХ, министерство экологии и устойчивого развития Сахалинской области, а также компания ООО "А-ГРУПП". Итоги акции подведут до 5 декабря 2025 года, а школы, собравшие наибольшее количество вторсырья, получат кубки и благодарственные письма от региональных министерств. Все участники акции получат персональные сертификаты, подтверждающие их вклад в экологическое будущее острова.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:32 12 Сентября Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска
16:04 12 Сентября В Южно-Сахалинске 13 сентября будут действовать запреты на парковку
10:13 12 Сентября Сахалинские юниоры завоевали бронзу Кубка Дальнего Востока по ГТО
09:46 12 Сентября Экс-руководитель службы судебных приставов Южно-Курильска осуждена за мошенничество
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
Выбор редакции
- 10:56 Вчера Сахалинские атлеты завоевали четыре серебряные медали на Спартакиаде
- 10:55 17 Сентября Более 400 юных сахалинцев преодолели полосу препятствий на гонке "Pride Race"
- 17:54 16 Сентября Сахалинец принял участие в установлении рекорда России по гребле-индор
- 09:54 16 Сентября Жители Сахалинской области должны определиться с формой получения льгот до 1 октября
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?