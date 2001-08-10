Сахалинские школьники собирают вторсырье для поддержки участников СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области стартовала первая экологическая акция "ЭкоМиссия: переработка", направленная на формирование у школьников культуры раздельного сбора отходов. Учащиеся из 12 школ шести муниципальных районов будут собирать вторсырье, а вырученные от его переработки средства направят на поддержку участников специальной военной операции.

Акция проходит в рамках национального проекта "Экологическое благополучие", инициированного президентом России Владимиром Путиным. В каждой школе-участнице установят два специальных контейнера: в фойе для первичного приема и на площадке для отсортированных материалов. Школьники смогут сдавать пластиковые пакеты, флаконы из-под бытовой химии, баночки из-под косметики и многоразовые контейнеры.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ Сахалинской области, сотрудники учебных заведений будут контролировать качество принимаемого сырья, исключая загрязненные или неподходящие отходы. Первый заместитель министра ЖКХ Александр Ли подчеркнул, что проект направлен не только на сбор мусора, но и на формирование экологической грамотности, развитие навыков командной работы и социальной ответственности у подрастающего поколения.

Организаторами акции выступили министерство образования, ресурсный центр дополнительного образования "Унисон", министерство ЖКХ, министерство экологии и устойчивого развития Сахалинской области, а также компания ООО "А-ГРУПП". Итоги акции подведут до 5 декабря 2025 года, а школы, собравшие наибольшее количество вторсырья, получат кубки и благодарственные письма от региональных министерств. Все участники акции получат персональные сертификаты, подтверждающие их вклад в экологическое будущее острова.