Подрядчик из Хабаровска сорвал сроки ремонта детского сада в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр областного центра Сергей Надсадин провел выездное совещание на объекте, где капитальный ремонт столкнулся со срывом сроков из-за недобросовестного подрядчика. Глава города поставил задачу управлению капитального строительства оперативно скорректировать план работ, чтобы завершить реконструкцию дошкольного учреждения в первоначально запланированные сроки.
Совещание с участием руководителей профильных подразделений мэрии, подрядчиков и надзорных органов прошло в детском саду "Веснушка". Объект находится в стадии масштабной реконструкции, которая включает замену всех инженерных сетей, обновление внутренних помещений, фасада, кровли и благоустройство территории. Изначально подрядчики должны были завершить все работы к декабрю 2025 года.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, срыв графика произошел по вине одной из организаций из Хабаровска, которая не справилась с обязательствами. Ее внесли в реестр недобросовестных подрядчиков. Сергей Надсадин указал, что вопросы по координации работ есть и к заказчику - управлению капитального строительства.
По словам заместителя начальника управления Артема Шипилова, подрядчики частично выполнили внутреннюю отделку помещений и замену электросетей. В настоящее время рабочие монтируют системы отопления и слаботочные системы, обновили часть фасада.
Со следующей недели подрядчики планируют приступить к кровельным работам. Также в планах - укладка нового асфальтового покрытия, обновление ограждений, теневых навесов и установка малых архитектурных форм на игровых площадках.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:32 12 Сентября Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска
16:04 12 Сентября В Южно-Сахалинске 13 сентября будут действовать запреты на парковку
10:13 12 Сентября Сахалинские юниоры завоевали бронзу Кубка Дальнего Востока по ГТО
09:46 12 Сентября Экс-руководитель службы судебных приставов Южно-Курильска осуждена за мошенничество
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
Выбор редакции
- 10:56 Вчера Сахалинские атлеты завоевали четыре серебряные медали на Спартакиаде
- 10:55 17 Сентября Более 400 юных сахалинцев преодолели полосу препятствий на гонке "Pride Race"
- 17:54 16 Сентября Сахалинец принял участие в установлении рекорда России по гребле-индор
- 09:54 16 Сентября Жители Сахалинской области должны определиться с формой получения льгот до 1 октября
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?