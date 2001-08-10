Подрядчик из Хабаровска сорвал сроки ремонта детского сада в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр областного центра Сергей Надсадин провел выездное совещание на объекте, где капитальный ремонт столкнулся со срывом сроков из-за недобросовестного подрядчика. Глава города поставил задачу управлению капитального строительства оперативно скорректировать план работ, чтобы завершить реконструкцию дошкольного учреждения в первоначально запланированные сроки.

Совещание с участием руководителей профильных подразделений мэрии, подрядчиков и надзорных органов прошло в детском саду "Веснушка". Объект находится в стадии масштабной реконструкции, которая включает замену всех инженерных сетей, обновление внутренних помещений, фасада, кровли и благоустройство территории. Изначально подрядчики должны были завершить все работы к декабрю 2025 года.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, срыв графика произошел по вине одной из организаций из Хабаровска, которая не справилась с обязательствами. Ее внесли в реестр недобросовестных подрядчиков. Сергей Надсадин указал, что вопросы по координации работ есть и к заказчику - управлению капитального строительства.

По словам заместителя начальника управления Артема Шипилова, подрядчики частично выполнили внутреннюю отделку помещений и замену электросетей. В настоящее время рабочие монтируют системы отопления и слаботочные системы, обновили часть фасада.

Со следующей недели подрядчики планируют приступить к кровельным работам. Также в планах - укладка нового асфальтового покрытия, обновление ограждений, теневых навесов и установка малых архитектурных форм на игровых площадках.