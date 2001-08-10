ВТБ увеличил льготное кредитование агропрома на 17%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С января по август ВТБ выдал российским предпринимателям льготных кредитов на 50,7 млрд рублей для проведения сезонных полевых работ, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников.
"АПК - один из ключевых секторов экономики, который напрямую влияет на региональное развитие и обеспечивает продовольственную безопасность страны. Для нас принципиально важно обеспечивать предприятия доступным финансированием. Мы будем усиливать поддержку агробизнеса как в рамках госпрограмм, так и через собственные решения банка", - отметил Денис Бортников.
ВТБ остается одним из ключевых финансовых партнеров российского агропромышленного комплекса. Банк занимает свыше 15% рынка льготного кредитования.
