УФССП России по Сахалинской области проведет "горячую линию"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Федеральная служба судебных приставов является уполномоченным органом, осуществляющим контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с возвратом просроченной задолженности.
30 сентября 2025 года с 14:00 до 17:00 специалисты отделения контрольно-надзорной и разрешительной деятельности УФССП России по Сахалинской области по телефонам: 8(914)0831956, 8(4242) 493014 будут принимать звонки от граждан по вопросам защиты их прав и законных интересов в сфере возврата просроченной задолженности.
Каждый гражданин сможет задать свои вопросы, касающиеся взаимодействия с кредиторами или представителями кредитора по возврату просроченной задолженности, правомерности применяемых кредиторами или представителями кредитора мер, проинструктируют как себя вести при взаимодействии с ними и разъяснят как правильно подать обращение.
В случае нарушения своих законных прав гражданина при взыскании просроченной задолженности сахалинцам и курильчанам необходимо обратиться с заявлением в УФССП России по Сахалинской области через сайт в разделе "Обращения" - "Интернет-приёмная" или отправить заказную корреспонденцию через почтовое отделение по адресу: 693003, г. Южно-Сахалинск,ул. Ленина, д. 45.
