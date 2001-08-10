В парке Южно-Сахалинска планируют обновить зону аттракционов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска выбрала механизм концессионного соглашения для масштабного обновления устаревшей зоны аттракционов в городском парке.
На заседании инвестиционного совета при городской администрации с докладом выступил директор департамента экономического развития Павел Павленко. Он пояснил, что большинство нынешних аттракционов, установленных в 1990-х и начале 2000-х годов, морально устарели и требуют срочной замены. К обсуждению этого вопроса присоединились депутаты, представители общественных организаций, руководители предприятий и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко.
Проект концессии предусматривает не просто замену оборудования, а создание современного пространства. Планируется установить новые аттракционы различных категорий: детские, семейные и экстремальные, которые органично интегрируют в общую тематику парка. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, при выборе оборудования учтут рекомендации Российской ассоциации парков и опыт ведущих отечественных экспертов. Также в планах - создание центра управления с системой бесконтактной оплаты, комнаты матери и ребенка и новых туалетов.
По итогам доклада состоялась дискуссия, в ходе которой участники совета задали уточняющие вопросы и озвучили важные замечания для дальнейшей проработки проекта. Ранее эту инициативу уже представили депутатам городской думы. Помимо темы парка, на совете рассмотрели вопросы внедрения корпоративного демографического стандарта, инвестиционное предложение о добыче строительного камня, меры по повышению пожарной безопасности для бизнеса и проблемы регулирования движения общественного транспорта.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня Сахалинский водоканал промыл более 50 километров сетей водоснабжения в 2025 году
10:02 Сегодня Новая аллея со скульптурой цапли появилась в Анивском районе
09:43 Сегодня Автомобиль врезался в опору освещения в Южно-Сахалинске
09:25 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 21 пьяного и лишенного прав водителя
13:32 12 Сентября Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска
16:04 12 Сентября В Южно-Сахалинске 13 сентября будут действовать запреты на парковку
16:45 11 Сентября В сахалинском краеведческом музее открывается выставка свадебных традиций народов России
10:13 12 Сентября Сахалинские юниоры завоевали бронзу Кубка Дальнего Востока по ГТО
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
Выбор редакции
- 10:56 Сегодня Сахалинские атлеты завоевали четыре серебряные медали на Спартакиаде
- 10:55 Вчера Более 400 юных сахалинцев преодолели полосу препятствий на гонке "Pride Race"
- 17:54 16 Сентября Сахалинец принял участие в установлении рекорда России по гребле-индор
- 09:54 16 Сентября Жители Сахалинской области должны определиться с формой получения льгот до 1 октября
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?