В парке Южно-Сахалинска планируют обновить зону аттракционов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска выбрала механизм концессионного соглашения для масштабного обновления устаревшей зоны аттракционов в городском парке.

На заседании инвестиционного совета при городской администрации с докладом выступил директор департамента экономического развития Павел Павленко. Он пояснил, что большинство нынешних аттракционов, установленных в 1990-х и начале 2000-х годов, морально устарели и требуют срочной замены. К обсуждению этого вопроса присоединились депутаты, представители общественных организаций, руководители предприятий и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко.

Проект концессии предусматривает не просто замену оборудования, а создание современного пространства. Планируется установить новые аттракционы различных категорий: детские, семейные и экстремальные, которые органично интегрируют в общую тематику парка. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, при выборе оборудования учтут рекомендации Российской ассоциации парков и опыт ведущих отечественных экспертов. Также в планах - создание центра управления с системой бесконтактной оплаты, комнаты матери и ребенка и новых туалетов.

По итогам доклада состоялась дискуссия, в ходе которой участники совета задали уточняющие вопросы и озвучили важные замечания для дальнейшей проработки проекта. Ранее эту инициативу уже представили депутатам городской думы. Помимо темы парка, на совете рассмотрели вопросы внедрения корпоративного демографического стандарта, инвестиционное предложение о добыче строительного камня, меры по повышению пожарной безопасности для бизнеса и проблемы регулирования движения общественного транспорта.