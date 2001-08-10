Новая аллея со скульптурой цапли появилась в Анивском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Анивском завершилось создание масштабного проекта по благоустройству пешеходной аллеи вдоль улицы Калинина, выбранной жителями в ходе всероссийского голосования. Главная интрига заключается в том, как этот объект, создаваемый в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", изменит качество отдыха горожан, ранее испытывавших дефицит современных прогулочных зон.

Подрядчики выполнили основной объем работ на аллее: уложили около километра нового асфальта, смонтировали бордюры, настилы и ограждения, заменили опоры освещения и обустроили смотровые площадки с видом на приток Лютоги. Центральным элементом новой общественной территории стала скульптура цапли, выполненная из кованого железа. Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ Сахалинской области, для окончательного завершения проекта рабочим осталось обустроить велосипедную дорожку и подключить систему видеонаблюдения.

Генеральный директор Анивского строительно-монтажного управления Юрий Лапин отметил, что подрядчик не только соблюдает график, но и опережает его. "Работы начались в апреле, однако мы идем с опережением графика. Планируем завершить монтаж системы видеонаблюдения уже к концу сентября", - поделился Лапин. Он добавил, что новая аллея оснащена широким тротуаром, качественным освещением и зелеными насаждениями, что решит проблему отсутствия комфортных мест для прогулок.

Параллельно с благоустройством в Аниве новые общественные пространства появляются и в других районах области. Например, в Томари полностью преобразилась привокзальная площадь, где теперь есть асфальтированная парковка с разметкой, пешеходные дорожки, освещение, видеонаблюдение, скамейки, зоны озеленения и современный туалетный модуль. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Дмитрия Аристархова, с 2019 года на Сахалине и Курилах создали и обновили более 170 общественных территорий в рамках национального проекта.