Сахалинский водоканал промыл более 50 километров сетей водоснабжения в 2025 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский водоканал завершил масштабную программу промывки трубопроводов, выполнив работы на десятках километров сетей для сохранения качества питьевой воды. Ключевой интригой является то, как специалистам удается проводить большую часть этих операций без отключения воды для потребителей.
Сотрудники компании "РВК-Сахалин" в течение теплого сезона 2025 года выполнили плановую промывку 52 650 метров водопроводных сетей. Основная цель этих мероприятий - удаление осадка на внутренних стенках труб, что напрямую влияет на сохранение высокого качества воды, поступающей к жителям от водозаборов. Значительный объем работ предприятие традиционно проводит в преддверии отопительного сезона.
При планировании графика промывок предприятие активно учитывает обращения горожан. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе "РВК-Сахалин", именно на основе заявок от жителей специалисты компании провели масштабные работы в июле, августе и сентябре в районе Дальнее. Для реализации задач водоканал применяет два метода: объемную промывку, которая увеличивает поток воды для вымывания отложений, и гидропневматическую - с использованием компрессоров и водовоздушной смеси.
По словам директора по производству "РВК-Сахалин" Анатолия Петрова, оба способа показывают высокую эффективность и абсолютно безопасны для окружающей экосистемы. Важно отметить, что после завершения промывки магистральных сетей ответственность за очистку внутридомовых коммуникаций несут управляющие компании. Специалисты водоканала большую часть работ проводят без введения ограничений водоснабжения. В случае же масштабных промывок, требующих отключения воды, предприятие заранее информирует население и организует подвоз питьевой воды.
