Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке завершено масштабное исследование популяции орланов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ученые КамГУ им. Витуса Беринга завершили масштабное исследование популяции орланов на Камчатке. В ходе экспедиции, маршрут которой составил более 650 км по рекам Камчатка и Жупанова, специалисты обследовали 72 гнезда белоплечих орланов и орланов-белохвостов, сообщает ТК "41 Регион".

Результаты показали высокую активность птиц: более 80% гнезд были обитаемы или использовались для выведения птенцов. В рамках исследования ученые впервые окольцевали 17 птенцов и установили на них GPS-трекеры.

Это новаторское решение позволит в режиме реального времени отслеживать маршруты миграции хищных птиц.

Новости общества Сахалина и Курил

