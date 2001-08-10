Тихоокеанское
информационное агентство
17 Сентября 2025
Сейчас 20:13
Житель Смирныховского района угрожал ножом сотруднику полиции
15:58, | Новости общества Сахалина и Курил

Более 1300 сахалинских школьников запустили самодельные ракеты на фестивале в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более тысячи сахалинских школьников собрались на стадионе «Космос» в Южно-Сахалинске, чтобы принять участие в масштабном фестивале ракетостроения. Главная интрига праздника заключалась в том, что дети своими руками сконструировали и запустили в небо настоящие водные ракеты, используя для этого простые подручные материалы.

Идейным вдохновителем и главным организатором уникального для острова события выступила Валерия Рогачева, инженер НИИ механики МГУ и ведущий специалист проекта «Братья Вольт». Она отметила, что впервые привезла такой масштабный проект на Сахалин, чтобы дать детям возможность прикоснуться к основам инженерного образования и ракетостроения через увлекательный практический опыт.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, участники разделились на команды и с азартом приступили к созданию летательных аппаратов из пластиковых бутылок, бумаги и пластилина. Школьники делились впечатлениями, отмечая, что совместная работа над проектом и сам момент запуска ракеты вызвали у них бурю восторга и трепет.

Валерия Рогачева подчеркнула, что фестиваль «Реактивное движение» учит детей важности командной работы, где каждый вносит свой вклад в общее дело. Кульминацией праздника стала встреча с российским космонавтом-испытателем Александром Гребенкиным, который пообщался с ребятами, поделился профессиональным опытом и оставил автографы на память, вдохновив новое поколение на покорение космоса.

