Более 1300 сахалинских школьников запустили самодельные ракеты на фестивале в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более тысячи сахалинских школьников собрались на стадионе «Космос» в Южно-Сахалинске, чтобы принять участие в масштабном фестивале ракетостроения. Главная интрига праздника заключалась в том, что дети своими руками сконструировали и запустили в небо настоящие водные ракеты, используя для этого простые подручные материалы.
Идейным вдохновителем и главным организатором уникального для острова события выступила Валерия Рогачева, инженер НИИ механики МГУ и ведущий специалист проекта «Братья Вольт». Она отметила, что впервые привезла такой масштабный проект на Сахалин, чтобы дать детям возможность прикоснуться к основам инженерного образования и ракетостроения через увлекательный практический опыт.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, участники разделились на команды и с азартом приступили к созданию летательных аппаратов из пластиковых бутылок, бумаги и пластилина. Школьники делились впечатлениями, отмечая, что совместная работа над проектом и сам момент запуска ракеты вызвали у них бурю восторга и трепет.
Валерия Рогачева подчеркнула, что фестиваль «Реактивное движение» учит детей важности командной работы, где каждый вносит свой вклад в общее дело. Кульминацией праздника стала встреча с российским космонавтом-испытателем Александром Гребенкиным, который пообщался с ребятами, поделился профессиональным опытом и оставил автографы на память, вдохновив новое поколение на покорение космоса.
