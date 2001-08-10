Житель Смирныховского района угрожал ножом сотруднику полиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный комитет Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 51-летнего жителя поселка Смирных после инцидента с угрозами в адрес сотрудника полиции. Мужчина, пытаясь избежать опроса, применил холодное оружие против представителя власти.

Инцидент произошел 9 сентября 2025 года вблизи торгового центра на улице Горького. Сотрудник полиции прибыл туда для проверки поступившего ранее сообщения о правонарушении. В ходе опроса местных жителей страж порядка обратился к мужчине, чтобы выяснить его причастность к расследуемому происшествию.

Вместо того чтобы выполнить законное требование полицейского и предъявить документы, 51-летний сахалинец достал из рюкзака нож и начал угрожать им правоохранителю. Как сообщает ТИА "Острова" в следственном управлении СКР по Сахалинской области, подозреваемый действовал умышленно, пытаясь избежать общения с полицией. После этого полицейский задержал злоумышленника и доставил его в отдел для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы собрать и закрепить всю доказательную базу по уголовному делу.