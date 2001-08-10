На Сахалине прошла совместная акция ГИБДД и жителей города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Госавтоинспекция и активные горожане объединили усилия в Единый день безопасности дорожного движения, чтобы донести до всех участников движения ключевые правила. Главная интрига акции заключалась в том, что традиционные призывы прозвучали не от сотрудников полиции, а от самих водителей и пешеходов, что придало посланию особый вес.

Сотрудники управления Госавтоинспекции вышли на улицы города, чтобы лично встретиться с гражданами. Вместо формального инструктажа инспекторы проводили индивидуальные беседы, раздавали наглядные памятки и акцентировали внимание на самых важных аспектах поведения на проезжей части.

Особенностью мероприятия стало активное участие жителей. Они самостоятельно подготовили плакаты с личными призывами к безопасности. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном УГИБДД, такая инициатива исходила от самих горожан, что стало самой ценной частью акции. На постерах появились емкие и понятные лозунги: «Не спеши — успеешь!», «Пешеход главный на переходе!» и «Водители! Будьте внимательны во дворах!».

Эксперты отмечают, что когда советы по безопасности исходят от равных по статусу участников движения, а не только от представителей власти, люди воспринимают их гораздо серьезнее. Данная акция наглядно демонстрирует, что обеспечение порядка на дорогах является общей задачей, где каждый вносит свой вклад.