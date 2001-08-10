Южно-Сахалинск вошел в топ городов, популярных у любителей самокатов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ - Кикшеринг МТС Юрент* выявил наиболее востребованные направления путешествий пользователей сервиса за три летних месяца. Для этого сервис проанализировал поездки клиентов в "не домашних" регионах и выбрал города, где чаще всего брали самокаты путешественники.

В ТОП-15 самых популярных туристических направлений вошел Южно-Сахалинск. На остров прилетали пользователи МТС Юрент из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Новосибирска, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Владивостока, Хабаровска, Саратова и Самары. Отмечались также туристы из Калининградской области. Доля туристических поездок составила более 43% в общем объеме поездок, прирост этого показателя по сравнению с прошлым годом - более чем на 20 процентных пунктов.

Среднее время поездки пользователей-туристов в Южно-Сахалинске составляет до 16 минут. При этом самокаты используются в качестве транспортного средства для перемещения между туристическим локациями. Самые популярные улицы у туристов - Комсомольская, Сахалинская, Коммунистический проспект, проспект Мира. По ним они передвигаются между городскими достопримечательностями.

МТС Юрент проанализировал в том числе и поездки самих жителей Сахалина. Они, в свою очередь, предпочитали Владивосток, Новосибирск, путешествовали на юг России - Сочи, Абрау Дюрсо, Краснодар, посещали Москву, Нижний Новгород. Здесь транспортный сценарий также сохраняется - среднее время поездок на отдыхе не превышало 15 минут. Свой маршрут путешественники из Сахалина предпочитали строить по туристическим локациям, популярны также поездки в ночное время суток (порядка 34% в общем объеме), когда самокаты выступали полноценной альтернативой общественному транспорту.

Фото: МТС

_______________

*МТС Юрент - быстрорастущий оператор шеринговых электросамокатов в России, который входит в экосистему МТС. Крупнейший сервис по географической представленности, МТС Юрент управляет флотом из более чем 150 тысяч электросамокатов в 200 городах России. В 2024 году количество поездок на платформе превысило 100 млн.