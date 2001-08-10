"Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По Сахалину движется уникальный передвижной музей "Поезд Победы" - иммерсивная выставка, которая создает максимальный эффект присутствия в событиях военных лет. Экспозиция в составе десяти тематических вагонов будет работать в Южно-Сахалинске и девяти других городах области.

Жители и гости островной столицы смогут посетить выставку с 22 по 26 сентября. Как сообщили Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в пресс-службе городской администрации, экспозиция разместится на железнодорожном вокзале и будет открыта для посещения ежедневно с 11:00 до 16:00. Торжественное открытие выставки в первый день работы сопроводит выступление ансамбля современной народной песни "Русский терем".

Маршрут поезда включает остановки в Холмске, Невельске, Томари, Поронайске, Смирных, Тымовском, Ногликах, Долинске и Корсакове. Актуальное расписание работы экспозиции в каждом населенном пункте организаторы рекомендуют уточнять на официальном сайте проекта.

Посещение выставки является бесплатным, однако для входа требуется предварительная регистрация. Электронные билеты можно получить на сайте проекта за 24 часа до прибытия состава на конкретную станцию. Количество билетов ограничено. Организаторы установили рекомендуемый возраст посетителей от 12 лет, а дети младшего возраста могут пройти на экспозицию только в сопровождении взрослого по одному билету.