"Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По Сахалину движется уникальный передвижной музей "Поезд Победы" - иммерсивная выставка, которая создает максимальный эффект присутствия в событиях военных лет. Экспозиция в составе десяти тематических вагонов будет работать в Южно-Сахалинске и девяти других городах области.
Жители и гости островной столицы смогут посетить выставку с 22 по 26 сентября. Как сообщили Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в пресс-службе городской администрации, экспозиция разместится на железнодорожном вокзале и будет открыта для посещения ежедневно с 11:00 до 16:00. Торжественное открытие выставки в первый день работы сопроводит выступление ансамбля современной народной песни "Русский терем".
Маршрут поезда включает остановки в Холмске, Невельске, Томари, Поронайске, Смирных, Тымовском, Ногликах, Долинске и Корсакове. Актуальное расписание работы экспозиции в каждом населенном пункте организаторы рекомендуют уточнять на официальном сайте проекта.
Посещение выставки является бесплатным, однако для входа требуется предварительная регистрация. Электронные билеты можно получить на сайте проекта за 24 часа до прибытия состава на конкретную станцию. Количество билетов ограничено. Организаторы установили рекомендуемый возраст посетителей от 12 лет, а дети младшего возраста могут пройти на экспозицию только в сопровождении взрослого по одному билету.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:32 12 Сентября Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска
16:04 12 Сентября В Южно-Сахалинске 13 сентября будут действовать запреты на парковку
16:45 11 Сентября В сахалинском краеведческом музее открывается выставка свадебных традиций народов России
10:13 12 Сентября Сахалинские юниоры завоевали бронзу Кубка Дальнего Востока по ГТО
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
Выбор редакции
- 10:55 Сегодня Более 400 юных сахалинцев преодолели полосу препятствий на гонке "Pride Race"
- 17:54 Вчера Сахалинец принял участие в установлении рекорда России по гребле-индор
- 09:54 Вчера Жители Сахалинской области должны определиться с формой получения льгот до 1 октября
- 10:09 15 Сентября Сахалинские семьи смогут оплачивать учебу детей маткапиталом прямо в вузе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?