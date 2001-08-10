С 17 сентября для проезда транспорта будет закрыт перекресток проспекта Победы и улицы Западной в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 17 сентября по 10 октября на этом участке будут вестись работы по обустройству сетей ливневой канализации по проспекту Победы. На время их проведения проезд по перекрестку для автотранспорта будет закрыт, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Горожан просят учитывать данную информацию и заблаговременно планировать схему движения в этом районе.